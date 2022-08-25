نقلت صحيفة «ذا صن» البريطانية، عن طبيب قوله إنه في حال عانى الشخص من مجموعة من الأعراض بالقدم وكان مصاباً بالسكري، فعليه التوجه فوراً إلى المستشفى.ووفق الطبيب، يحدث الاعتلال العصبي السكري متى ارتفعت مستويات الكسر في الدم، حيث تؤدي مع مرور الوقت إلى تدمير الأعصاب في الجسم.ونوه بأن بعض الأشخاص لا يدركون أن الأعراض التي يعانون منها قد تكون مميتة، مشيراً إلى أن المسعف لن يقدم لك العلاج الصحيح إذا لم يعرف أنك تعاني من «هجوم القدم»، وحدد 4 أعراض إذا شعر بها عليه مراجعة الطيبيب فوراً.- خدر في القدمين- ملاحظة وجود تقرح أو تورم- بثور مليئة بالوسائل- تشوهات تصيب الأظافر