أجبرت ماكينة إسبريسو معطلة، طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الألمانية لوفتهانزا كانت فى رحلة من نيوآرك بولاية نيو جيرزي إلى فرانكفورت، على الهبوط بشكل مفاجئ في بوسطن، حسبما ذكرت شركة الطيران (الثلاثاء).

ولوحظت رائحة احتراق في مطبخ الدرجة الأولى بينما كانت الطائرة فى طريقها لوجهتها الليلة الماضية. وقرر الطيارون الهبوط في بوسطن، نظرا لعدم اتضاح مصدر الرائحة في البداية.

وقال المتحدث باسم لوفتهانزا «الأمان يأتي دوما على رأس الأولويات».

وبعد هبوط الطائرة، فحصها الفنيون الذين اكتشفوا العطل في الآلة وأصلحوه.