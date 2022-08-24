أطلقت شركة «زين السعودية» ومجموعة زين بالشراكة مع «بلاي هيرا العالمية» منصة PLAYHERA MENA للرياضات الإلكترونية في أسواق الشرق الأوسط، التي تتخذ من المملكة العربية السعودية مقراً لها، بهدف توفير بيئة ملائمة للمبدعين ومصممي المحتوى، وتطوير ورعاية المواهب، وتعزيز قدرات محترفي الألعاب الإلكترونية، حيث تم توقيع اتفاقية التعاون المشترك في بدايات العام الحالي خلال فعاليات مؤتمر LEAP العالمي التقني في العاصمة الرياض.

وكشفت الشركة، الرائدة في الخدمات والابتكارات الرقمية، أن PLAYHERA MENA ستكون مركزاً لانطلاق المسابقات والبطولات الإقليمية الكبرى، التي تستهدف سوق الألعاب الإلكترونية في المنطقة الذي يشمل 100 مليون لاعب، كما أنها ستدعم عدداً من الأنشطة الترفيهية الرقمية الأخرى مثل الألعاب السحابية، وذلك بفضل بنيتها التحتية المتفوقة بتقنيات الجيل الخامس (5G) والأكثر موثوقية وأماناً، مما يعزز جاذبيتها للأفراد والشركات المعنية بالترفيه الرقمي.

وتعليقاً على الإطلاق صرّح الرئيس التنفيذي لـ«زين السعودية» المهندس سلطان بن عبدالعزيز الدغيثر: «نفخر في أن تكون المملكة العربية السعودية مقراً لمنصة PLAYHERA MENA، بما يعزز توجهات المملكة لتطوير قدراتها الرقمية وتمكينها لتكون إحدى محاور الاقتصاد الجديد للمملكة، تماشياً مع رؤية السعودية 2030. ونحن ملتزمون بتعزيز نمو البيئة الداعمة لتطوير منصات الألعاب الإلكترونية، وإطلاق العنان للفرص العديدة التي ستنشأ لجميع المشاركين في هذا المجال». وأضاف الدغيثر قائلاً: «نستهدف المزيد من النمو في سوق الألعاب الإلكترونية في المنطقة، وفي الوقت نفسه، نحن على يقين أن إطلاق المنصة الإقليمية PLAYHERA MENA للألعاب الإلكترونية سيعمل على رفع مستوى هذا القطاع بالشكل الذي يخدم رغبات شريحة واسعة من المهتمين مع وجود أكثر من 19.8 مليون لاعب في المملكة، حيث تشهد سوق الألعاب في السعودية نمواً كبيراً يصل إلى 22% سنوياً، بسوق تصل قيمته إلى 2.6 مليار ريال».

ومن جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة «بلاي هيرا العالمية» نايف مُلاعب: «نحن فخورون بكوننا علامة تجارية سعودية المنشأ توسعت في جميع أنحاء المنطقة مع شريك سريع النمو مثل «زين السعودية»، والتي تشاركنا نفس الشغف والحماس للترفية الرقمي».

وستحتفل زين بإطلاق المنصة، بالإعلان عن بطولة إقليمية للعبة PUBG Mobile في الفترة من 29 أغسطس - 3 أكتوبر 2022، ومن المتوقع أن تستقطب البطولة نحو 7000 مشترك للتصفيات النهائية على مستوى أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.