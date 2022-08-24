أغلقت حديقة مائية في بريطانيا بعد إصابة 20 شخصاً، بينهم أطفال، بمرض غامض أصابهم بارتفاع في درجات الحرارة والقيء.

وأجبرت حديقة «وايت ميلز ويك ووتر آند أكوا بارك» في مدينة ساندويتش كينت البريطانية على إغلاق أبوابها، يوم أمس، بعد أن أخبر العديد من الناس أنهم أصيبوا بالمرض بعد استخدام بحيرة المياه المفتوحة.

وأوضح مدير الحديقة واين كوبر، إن الموقع لن يُفتح حتى يتلقى نتائج عينات المياه.

وأضاف: «هذا كله لغز بالنسبة لنا، لا نعرف سبب ذلك. كانت لدينا عينات من المياه قبل أسبوعين وكانت واضحة».

كانت هناك أعراض مثل القيء، لكن هؤلاء كانوا من بين حوالى 2000 زائر للمركز خلال ذلك الأسبوع. ونحن في بحيرة مفتوحة، ولسنا على حوض سباحة معالج بالكلور.

وأطلق إنذار الخطر لأول مرة بعد أن أبلغ بعض الأشخاص عن أعراض ارتفاع درجات الحرارة والقيء بعد فترة وجيزة من زياراتهم، قبل أسبوعين من إصابة الـ 20 شخصاً.

وعلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الخبر، إذ قالت شارون روبنسون إنها قلقة من أنها تعاني تقيئاً وحرارة نتيجة اختلاطها وزيارتها لأشخاص زاروا الحديقة.

وأضافت: «يرجى توخي الحذر إذا كنت قد استخدمت منتزه أكوا بارك، وهناك عائلتان أعرفهما في حالة سيئة».