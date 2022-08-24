عثر علماء الآثار في رومانيا على قبر قديم لامرأة زينت 169 حلقة ذهبية شعرها، كما عثر فيه على مئات الخرز المصنوعة من العظام وسوار نحاسي، وفق ما نقل موقع «فيستي. رو».وكانت مجموعة من علماء الآثار يمثلون عدداً من المؤسسات العلمية الهنغارية والرومانية عملت في هذا الموقع خلال الفترة من شهر مارس وحتى نهاية شهر يونيو عام 2022، وظهرت في الاكتشاف 3 نصب تذكارية تعود للعصر الحجري الحديث واثنان للعصر البرونزي الأوسط والمتأخر، واثنان لعهد الإمبراطورية الرومانية واثنان للعصور الوسطى.ولكن - بحسب «البيان» - الاكتشاف المثير كان العثور على قبر امرأة تنتمي إلى حضارة تيسابولغار، التي كانت قائمة خلال العصر الحجري النحاسي في أوروبا الوسطى - هنغاريا ورومانيا وسلوفاكيا وكارباتيا (4500 - 4000 عام قبل الميلاد).