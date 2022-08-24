كشفت النائبة في البرلمان المصري، أميرة العادي، عن واقعة صادمة في مصر، حيث تزوجت طفلة 4 رجال خلال شهر واحد.

وقالت عضوة البرلمان المصري خلال مداخلة هاتفية على قناة فضائية مصرية «المجلس القومي للمرأة، لديه حالة لطفلة تزوجت 4 مرات في شهر»، معلقة: «كل أسبوع بتتجوز واحد، ومفيش عدة ولا أي حاجة»، وهو ما جعل (مقدمة البرنامج) تفزع على الهواء متسائلة: «4 مرات في الشهر؟» وردت النائبة «بالفعل 4 مرات في الشهر».

وأشارت النائبة إلى أن القانون المصري يمنع توثيق الزواج قبل سن الـ 18 عاما، لأن مصر وقعت على اتفاقية تنص على أن سن الطفل هو حتى 18 عاما.

وأضافت أن بعض الأسر تقوم بتحرير عقد زواج عرفي لحين وصول الفتاة لسن الـ18 عاما، وإذا حملت المرأة وأصبح لديها أولاد، أو قام الزوج بتطليقها، ستكون هناك مشكلة أكبر.

وأوضحت أن هناك زواجا يتم في سن 13 عامًا، وهناك محافظات تتصدر نسب الزواج للأطفال.