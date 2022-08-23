انهارت اليوم (الثلاثاء) آخر 8 صوامع حبوب في الجزء الشمالي من الإهراءات التي تضرّرت جراء الانفجار المدمر الذي وقع في مرفأ بيروت في أغسطس 2020، وفق ما شاهد مراسلون لوكالة فرانس برس كانوا في المكان.

وجاء انهيار الصوامع بعد أسابيع من اندلاع حريق نجم -وفق مسؤولين وخبراء- عن تخمّر مخزون الحبوب الذي بقي في المكان بعد الانفجار، جراء الرطوبة وارتفاع الحرارة.

وسقطت أجزاء من الإهراءات الشمالية على دفعات منذ 31 يوليو، كان أحدها في الرابع من أغسطس، ذكرى حصول الانفجار، لكن سقوط اليوم هو الأكبر.

وكانت النيران اشتعلت طيلة ساعات في أجزاء جديدة من آخر 8 صوامع قمح متبقية في الجهة الشمالية، ما تسبّب بدخان كثيف على مدى أيام قبل سقوطها بالكامل.

وفي أبريل الماضي، اتخذت الحكومة اللبنانية قراراً بهدم الإهراءات خشية على السلامة العامة، لكنها علّقت تطبيقه بعد اعتراضات قدّمتها مجموعات مدنية ولجنة أهالي ضحايا انفجار المرفأ التي طالبت بتحويل الإهراءات معلما شاهدا على الانفجار. ولم تعمل السلطات على تفريغ الصوامع من الحبوب.

وأرسل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، اليوم، كتاباً لوزير الأشغال علي حمية يطلب منه «الإفادة عن الإجراءات الواجبة للإبقاء على الصوامع الجنوبية كمعلم تاريخي تخليداً لذكرى شهداء المرفأ».

وقال المهندس الذي ركب أجهزة استشعار داخل الصوامع إيمانويل دوراند «الكتلة الجنوبية المتبقية ثابتة حتى الآن».

وشهد مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس 2020 انفجاراً ضخماً أودى بحياة أكثر من 200 شخص، وتسبّب بإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، ملحقاً دماراً واسعاً بالمرفق وعدد من أحياء العاصمة اللبنانية.