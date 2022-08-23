يعد الحب جزءاً أساسياً من أي علاقة صحية طويلة الأمد، لكن أحد خبراء العلاقات الزوجية، يعتقد بأن هنالك العديد من العوامل الأخرى التي تساهم في نجاح العلاقة الزوجية أكثر من الحب، وبحسب موقع AU24 أورد خبير العلاقات الأمريكي جيف جونتر، مجموعة عوامل رئيسية أخرى أكثر أهمية من الحب لنجاح العلاقة الزوجية، نقلتها صحيفة ديلي ميل؛ وهي الطريقة التي يتعامل بها طرفا العلاقة مع بعضهما البعض، وتعد في غاية الأهمية لنجاح العلاقة الزوجية، فإذا كان التعامل اللطيف والمحترم هو السائد فهذا يعني أن علاقتهما ناجحة، أما إذا كان التنمّر وعدم التفاهم هو السائد، فالعلاقة ستكون في خطر.وينصح جونتر، طرفي العلاقة بأن يتعاملا مع بعضهما بشكل طبيعي دون التصنّع أو إخفاء أي شيء عن بعضهما البعض، لأن التعامل بشكل طبيعي يعطي الحياة الزوجية المزيد من الأصالة، ويساعد على تأقلم الزوجين بسهولة، أما التصنّع وإخفاء الصفات الحقيقية، قد يعقّد الحياة الزوجية ويتسبب بالكثير من المشاكل.وكذلك التعاون بينهما، فإذا قدم طرفا العلاقة الزوجية الدعم لبعضهما البعض، في سبيل تحقيق كل منهما آماله وأهدافه المستقبلية، فإن علاقتهما ستكون أكثر متانة في مواجهة المشاكل والعقبات.كما تتميز العلاقة الزوجية الصحية بمقدرة طرفيها على حل المشكلات العالقة بينهما عند نشوب أي خلاف. فالقدرة على حل الخلافات تعطي العلاقة الزوجية المزيد من القوة وتجعلها أكثر نجاحاً، وتجنّب الزوجين خطر الانفصال والوصول إلى نقطة اللاعودة.- الاحترام المتبادل- التفاهم طريقة التعامل- التعاون وتقديم الدعم- الرفض دون الشعور بالذنب- سرعة حل المشكلات بعد الخلافات