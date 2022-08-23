صدمت بريطانية بعد إنجابها توأماً لاختلاف لون بشرتهما، ورزقت شانتيل بروتون 29 عاماً بتوأم في أبريل (نيسان) الماضي، حيث ولد ابنها أيون بعيون خضراء وبشرة بيضاء، في حين كانت شقيقته أزيرا، بعيون بنيّة وبشرة داكنة.وتنسب شانتيل الاختلافات بين التوأم إلى إرثها وزوجها العرقي، فوالدها كان من أصول نيجيرية، أما والد التوأم أشتون 29 عاماً فولد لأب جامايكي وأم أسكتلندية، حسب موقع ميترو البريطاني.