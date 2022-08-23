يعتبر الكبد واحداً من الأعضاء الرئيسية في الجسم والذي يشكّل عمله جزءاً جوهرياً من العمليات الحيوية التي تبقي الجسم على قيد الحياة، حيث يسهم الكبد في طرد سموم الجسم وتخزين الجلوكوز لتزويد الجسم بالطاقة، كما يقوم بإفراز الصفراء التي تسهم في عمليات الهضم في الجسم، ورغم أن الكبد لديه القدرة الفريدة على تجديد نفسه بعد التلف، يمكن أن يكون لخيارات الطعام والشراب تأثير كبير على هذا العضو، وفقاً لـ «البيان» الإماراتية.وبحسب الخبراء فإن المجموعات الغذائية المهمة بشكل خاص هي الخضراوات ومنها:- الشمندر- البروكلي- الكرنب النيئة- اللفت والسبانخ