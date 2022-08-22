أقدم طالب بالصف الثاني الإعدادي بمحافظة قنا بصعيد مصر على الانتحار؛ لمروره بأزمة نفسية عقب رسوبه في الامتحانات، وتعنيف والده له، مما أصابه بحالة نفسية سيئة.

وكانت الأجهزة الأمنية بالمحافظة تلقت بلاغاً بالعثور على جثة طالب مشنوق بحبل داخل «حوش للمواشي» خاص بأسرته، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادثة، وتبين العثور على (ع.ن.أ) مشنوقا، الذي يبلغ من العمر 14 عاما، وهو طالب بالصف الثاني الإعدادي، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى بالمحافظة.

وتبين من التحريات أن شجارا حدث بين «الضحية» ووالده بسبب رسوبه في الامتحانات، ما دعاه إلى طرده من المنزل. وبعد تغيبه والبحث عنه عثر عليه داخل حوش منزله شانقا نفسه بقصد إنهاء حياته بعد إصابته بأزمة نفسية. وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات، التي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة.