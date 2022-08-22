تشكل العودة للمدارس عبئاً ثقيلاً على بعض الأهالي جراء ما يعرف بالقلق على تأقلم أطفالهم في المدارس، أو الدخول في أجوائها لاسيما المستجدين، وترى «اليونسيف»، أن مساعدة طفلك على العودة إلى الانتظام في المدرسة ربما تعد عملية تحتاج إلى الوقت والتخطيط. ولجعل فراق المنزل أقل صعوبة على نفسية طفلك خصوصاً المستجد، يتعين تجربة بعض النصائح أهمها أخذ دواعي القلق التي تساور الطفل على محمل الجد ومن ثم التحدث إليه بشأن مخاوفه. مع الأطفال الأصغر سناً، يمكنك محاولة تمثيل الشكل الذي ستكون عليه العودة، أو مطالبتهم برسم صورة للخطوات المعنية، بما في ذلك عودة أحد الوالدين لاصطحاب الطفل، وينبغي تعلم القواعد الجديدة للعودة إلى المدرسة ومراجعتها مع طفلك الصغير. يجب سؤال طفلك عما يجول في خاطره بشأن العودة إلى المدرسة والتأكد من إحاطة معلمه علماً إذا كان لديه أي مخاوف كبيرة.تحفيزه على الاستعداد للمدارسالحفاظ على الهدوء وإشعاره بالأمانوضع خطة للمغادرة وجعلها لحظة إيجابيةتوضيح تفسيرك للمغادرة بلطفتذكير الطفل بأنكم ستعودون إليه ثانيةلا ترجع إلى طفلك إلا في الوقت المقرربث روح الطمأنينة على سلامته وزملائهتحفيزه للعب مع الأصدقاء والأساتذة