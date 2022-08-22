تختبر منصة «تويتر» في الوقت الحالي ميزة جديدة، وهي عداد قراءات للتغريدات، واكتشفت الميزة الجديدة الباحثة في التطبيقات، جاين مانشون وونغ، التي كتبت عبر حسابها على «تويتر»، أن موقع التغريدات يعمل على إظهار «عدد مشاهدات التغريدات»، حسب «سبوتنيك».لكنها أضافت أنه «ليس من المؤكد إن كانت الميزة مرئية للمؤلف فقط أو للجميع».كما أشارت وونغ، إلى أن «تويتر» يختبر ميزة جديدة أخرى، وهي وضع «علامة» على أرقام الهاتف ‏التي تم التحقق منها للمستخدمين.‏وتابعت، أنه سيتم وضع العلامة بصرف النظر عما إذا كان الحساب موثقاً بـ«العلامة الزرقاء»، والتي يتم منحها للحسابات الموثقة. وتهدف الميزة الأخيرة إلى جلب المزيد من الأصالة والمصداقية.