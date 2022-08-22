أنهت سيدة يمنية، في إحدى مناطق محافظة لحج جنوب اليمن، حياة طفلتيها قبل أن تنتحر، وعثرت الشرطة على المرأة وطفلتيها الاثنتين جثثاً هامدة في إحدى السقايات بمنطقة الرفد بالمديرية.واستبعدت التحقيقات وجود أي عنصر جنائي في القضية، مرجحة أن يكون سبب الوفاة هو انتحار الأم مع طفلتيها. وتبلغ الأم من العمر 35 عاماً، أما الطفلتان، الأولى 10 سنوات، والثانية 7 سنوات، أعلن اختفاؤهم منذ الثلاثاء الماضي، لتعثر عليهن إحدى النساء أثناء ذهابها للعمل في الأرض جثثاً تطفو في إحدى السقايات التابعة لأحد المواطنين.