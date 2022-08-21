قبضت السلطات الأرجنتينية (السبت) على ممرضة في مدينة كوردوبا للاشتباه بصلتها في وفاة طفلين على الأقل من الأطفال حديثي الولادة في أحد المستشفيات، حسب ما ذكره موقع سكاي نيوز عربية.

وأمر المدعي العام راؤول غارسون، الذي يحقق في وفاة خمسة أطفال حديثي الولادة ولدوا بصحة جيدة في مستشفى في كوردوبا، على بعد 700 كيلومتر شمال غرب بوينيس آيرس، بالقبض على بريندا أغويرو البالغة 27 عاما الجمعة. وقال المدعي العام لوسائل إعلام محلية إنه تم توجيه الاتهام إلى الممرضة بقتل طفلين، وذلك بانتظار مراجعة السجلات الطبية لثلاثة أطفال آخرين من المواليد الجدد. وأضاف أن الأطفال الرضع توفوا نتيجة «وجود مادة في أجسادهم لا تتوافق مع الحياة»، مشيرا إلى العثور على فائض من مادة البوتاسيوم، حسبما نقلت وكالات. وكشف غارسون أن صحة ثمانية أطفال آخرين حديثي الولادة تدهورت لكنهم لم يتوفوا، موضحا أن «الأطفال المتوفين ولدوا بصحة جيدة وصحة أمهاتهم كانت أيضا جيدة عند الولادة».