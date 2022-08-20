أكدت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أنها تحقق في تفشي بكتيريا الإشريكية القولونية في 4 ولايات من مصدر غذائي غير معروف، مع ذكر تقارير أن العديد من المصابين تناولوا شطائر من سلسلة مطاعم «وينديز».

وأضافت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن من بين 37 مريضا قيل إن 22 شخصا تناولوا شطائر وينديز مع الخس الروماني في ولاية ميشيغان وأوهايو وإنديانا وبنسلفانيا في الأسبوع السابق لمرضهم.

ولكن المحققين لم يؤكدوا بعد ما إذا كان الخس الروماني هو السبب، وأيضا ما إذا كانت الخضراوات المستخدمة في شطائر «وينديز» قد تم تقديمها أو بيعها في منافذ أخرى.

وأوضحت سلسلة مطاعم البرغر أنها تتخذ الاحتياطات لسحب شطائر الخس من مطاعمها في المنطقة، علما أنه يوجد في الولايات الأربع نحو 1100 من أصل 5940 مطعما من مطاعم «وينديز» في الولايات المتحدة، حسبما ذكرت «رويترز».

وتعيش بكتيريا الإشريكية القولونية بشكل طبيعي في أمعاء الأصحاء والحيوانات.

وعلى رغم أن العديد من السلالات غير ضارة، إلا أنه يمكن أن تسبب أنواع معينة تقلصات شديدة في البطن وإسهالا دمويا وقيئا.