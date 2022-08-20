سجلت حوادث الطرق فى المحافظات المصرية، ما يقرب من 211 ما بين قتيل ومصاب خلال أسبوعين، أرجعها البعض إلى رعونة السائقين، وانتشار المخدرات، أو الرغبة في إنهاء الرحلة بوقت قصير، والعودة لتحميل ركاب آخرين، وكانت آخر الحوادث التى شهدتها البلاد «الجمعة» مصرع 7 أشخاص وإصابة 22 آخرين، في حادث تصادم حافلة نقل جماعي بسيارة ربع نقل، على الطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة المنيا بصعيد مصر، وقبلها بأيام لقي 7 أشخاص مصرعهم وأصيب 13 شخصًا آخرون، جميعهم من عائلة واحدة، جراء انقلاب سيارة ميكروباص أثناء عودتهم من مصيف بمحافظة الإسماعلية.

كما شهدت محافظة المنيا، اصطداما مروعا بين أتوبيس ركاب وسيارة ربع نقل، ما أسفر عن مصرع 13 شخصا وإصابة 22 آخرين، وفي نفس المحافظة لقي 9 أشخاص مصرعهم وأصيب 17 آخرون في حادث تصادم، كما أصيب أيضا بالمنيا 12 شخصًا في حادثي تصادم، بسبب السرعة الزائدة والتخطي الخاطئ، لتحتل المحافظة المرتبة الأولى من بين المحافظات المصرية، في حوادث الطرق

وفي شرم الشيخ، أصيب 10 أشخاص في حادث تصادم وقع بين ميكروباص وسيارة نقل، وفي محافظة القاهرة أصيب 10 أشخاص بإصابات متفرقة، في تصادم سيارة نصف نقل بأخرى ملاكي، وبالطريق الدائري وتحديداً في مدينة السلام «شرق القاهرة» أصيب 7 أشخاص إثر حادث تصادم ميكروباص وسيارة نقل، وفي الفيوم لقي طفل رضيع مصرعه، وأصيب 8 أشخاص آخرون في حادث تصادم، وفي البحيرة لقي 3 أشخاص مصرعهم، فيما أصيب 3 آخرون جراء وقوع حادث تصادم.

وفي محافظة مطروح، لقي 3 أشخاص مصرعهم بينما أصيب 6 آخرون في حادث انقلاب سيارة، كما شهد الطريق الزراعي في محافظة أسوان وقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص ونقل ثقيل ما أسفر عن مصرع 11 شخصا وإصابة 2 آخرين، وفي دمياط أصيب 8 أشخاص بينهم طفلان، في تصادم سيارتين ملاكي، كما أصيب 8 أشخاص في حادث تصادم سيارتين على طريق «السخنة / الزعفرانة»، وفي أسيوط لقي 3 أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم، وأصيب شخص آخر، في حادث تصادم بين سيارتين.