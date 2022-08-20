خلص تحقيق أجرته شركة مايكروسوفت في سلسلة مشكلات غامضة أصابت عددا كبيرا من الأجهزة المحمولة (لاب توب) بسبب «أغنية» جرى تشغيلها عبر الإنترنت أو تحميلها على الجهاز.

وذكرت شبكة «سكاي نيوز» البريطانية، الجمعة، أن مايكروسوفت نشرت بيانا على مدونتها، قال فيه مهندس البرمجيات الرئيسي للشركة، ريموند تشين «إن إحدى أكبر شركات تصنيع أجهز الكمبيوتر وجدت أن تشغيل أغنية المطربة الأمريكية جانيت جاكسون (إيقاع الأمة)، قادرة على تخريب بعض أنواع الحواسيب المحمولة».