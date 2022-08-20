أدت حالات الجفاف الناجم عن استمرار الجو الحار وقلة هطول الأمطار في مقاطعة جيانغشي إلى تقليص أكبر بحيرة للمياه العذبة في الصين بنسبة 75 %، وفقا للسلطات المحلية.

وقالت مديرية المقاطعة للموارد المائية إنه وحتى الساعة العاشرة من صباح أمس الخميس، سجل إجمالي مساحة البحيرة «بوهيانغ»، 737 كيلومترا مربعا، بانخفاض 2203 كيلومترات مربعة عن الفترة المماثلة من العام الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية «شينخوا» أن منسوب المياه في محطة شينغتسي الهيدرولوجية المعروفة بالبحيرة تراجع إلى 10.12 متر حتى الساعة العاشرة صباح الخميس، أقل بمقدار النصف من الارتفاع القياسي المسجل 22.63 متر.

ودخلت البحيرة رسميا موسم الجفاف لهذا العام في يوم 6 أغسطس الجاري، ما سجل أبكر موعد منذ أن بدأت توثيق سجلاتها في عام 1951 وأسبق بـ 69 يوما عن متوسط مواعيد البدء خلال الفترة ما بين عامي 2003 و2021.

وأصدرت عدة أجزاء في مقاطعة جيانغشي إنذارات باللون الأحمر للتحذير من الحرارة القاسية، حيث سجلت 558 محطة للأرصاد الجوية في أنحاء المقاطعة درجات حرارة بأكثر من 40 درجة مئوية حاليا.

وحسب التوقعات الجوية، من المرجح أن تتواصل درجات الحرارة المرتفعة والأمطار القليلة في المقاطعة حتى شهر سبتمبر القادم.