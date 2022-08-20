في حادثة مرعبة على ارتفاع 37 ألف قدم، غفا طياران من الخطوط الجوية الإثيوبية أثناء رحلة عودتهما من مطار الخرطوم إلى أديس أبابا، لدرجة أنهما لم يستجيبا لكل النداءات التي وصلت إلى قمرة القيادة من برج المراقبة الجوية في مطار أديس أبابا.

ودخلت طائرة ركاب أجواء أديس أبابا، حيث لاحظ موظفو برج المراقبة عدم استجابة قائد الطائرة ومساعده إلى أي من التوجيهات الواردة من البرج، وعلى الرغم من المحاولات الكثيرة فشلت كل محاولات التواصل مع قائد الطائرة التي كان عليها أن تستعد للهبوط، وفي اللحظات الأخيرة استطاع نظام الطيار الآلي إيقاظهما بعد إطلاق إنذار أيقظ الطيارين من نومهما العميق على ارتفاع 37 ألف قدم، لتهبط الطائرة بسلام حسب ما نقلت صحيفة «السوداني» الرسمية، عن موقع (CNBC).