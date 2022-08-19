كشفت خبيرة تجميل تسريحات الشعر الثلاث التي قد تتلف خصلات شعرك، ونشرت ماري آن، وهي مصففة شعر كندية شهيرة، مقطع فيديو تعليمياً لمساعدة متابعيها في الحصول على شعر أكثر صحة. كما أوضحت التسريحات التي يمكن أن تضر الشعر وتسبب أضراراً من التقصف إلى التلف العام.وقالت إن تسريحة المهر المرتفع والكعكة الضيقة للغاية هي من أسوأ التسريحات على الإطلاق. وعلى الرغم من أن هذه الأنماط قد تبدو رائعة، إلا أنها قد تسبب تكسراً للشعر حول خط الشعر، مما يترك الكثير من الخصلات القصيرة في المقدمة.وقالت أيضاً إنه يجب تجنب النوم وتسريحة شعرك لأسفل، وأوصت بضفيرة ذيل حصان منخفضة وفضفاضة أو جديلة مثبتة برباط مطاطي أو ربطة كبديل. ويمكن أن يتشابك الشعر الرخو عند تركه لأسفل، ويمكن أن يتسبب الاحتكاك مع الوسادة في حدوث تكسر غير مرغوب فيه بحسب صحيفة ميرور البريطانية.