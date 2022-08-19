كشف عامل في إحدى الخطوط الجوية الأشياء التي لا ينبغي على المسافرين القيام بها أبداً إذا أرادوا تجنب تأخيرات المطار، بما في ذلك تسجيل الحقائب وحجز الرحلات الجوية المتأخرة.ونشر الموظف المجهول في الخطوط الجوية الأمريكية على موقع ريدت لتقديم النصائح للمجتمع عبر الإنترنت نصائح لكيفية تجنب التأخير في السفر. وكانت النصيحة الأولى هي حجز أول رحلة في الصباح وتجنب الرحلات الجوية المتأخرة.وسبب ذلك أن الطائرة التي من المقرر أن تنطلق في السادسة صباحاً من المحتمل أن تكون على مدرج المطار منذ الليلة السابقة. وهذا يعني أنه لا يتعين على الركاب الاعتماد على وصول طائرتهم في الوقت المحدد قبل ساعات فقط من موعد مغادرتهم ويقلل من تأثير سوء الأحوال الجوية.وكان فقدان الحقائب موضوع نصيحة مهمة أخرى، إذ حذر موظف شركة الطيران من تسجيل الحقيبة لأنه يحد من المرونة، وتابع أنه في حالة إلغاء الرحلة، يمكن أن يستغرق الأمر ساعات لاستعادة الأمتعة بينما يمكن للمسافرين الذين يحملون حقائب يد فقط مغادرة المطار على الفور.وحتى إذا سارت الرحلة دون عوائق، فلا يزال المسافرون يواجهون انتظاراً لمدة 30 دقيقة في استلام الأمتعة في وجهتهم، بحسب صحيفة ذا صن البريطانية.لا تحجز على الرحلات المتأخرة ليلاًلا تشحن حقيبتك، بل اصطحبها معكوجود خطة احتياطية لحجز الرحلات البديلةالصباح الباكر أفضل أوقات الحجزتواجد في المطار مبكراًالتحذير من تسجيل الأمتعة قبل التأكد من الإقلاع