تشير الدراسات إلى أن المستهلك العادي يستبدل هاتفه الذكي بعد 2.6 سنة من شرائه، ومع ذلك، فإن العمر الافتراضي لهاتفك الذكي والكمبيوتر المحمول وحتى سيارتك الكهربائية يعتمد على صحة البطارية، فيما يلي بعض الخرافات الشائعة حول شحن الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية، بحسب موقع «سلاش غير».لا يجب شحن الهاتف حتى يصل 0%الشحن طوال الليل يضر بالبطاريةلا تستخدم الهاتف أثناء الشحنالشحن السريع يتلف البطاريةلا تترك الشاحن موصولاً بالكهرباءاشحن من ماركات عالمية محددة