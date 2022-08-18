أعلن الديوان الملكي الأردني (الأربعاء)، خطوبة ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، على رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف.

وقال الديوان الملكي «بحضور الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، والملكة رانيا العبدالله، تمت الأربعاء 19 محرم 1444 هجرية، الموافق 17 أغسطس 2022 ميلادية، خطوبة الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، على الآنسة رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف».

وأضاف «جرت قراءة الفاتحة في منزل والد الآنسة رجوة، بالعاصمة السعودية الرياض، بحضور الأمير الحسن بن طلال، والأمير هاشم بن عبدالله الثاني، والأمير علي بن الحسين، والأمير هاشم بن الحسين، والأمير غازي بن محمد، والأمير راشد بن الحسن، وعدد من أفراد أسرة آل سيف».