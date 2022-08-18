لقي7 أشخاص مصرعهم بينهم ثلاثة أطفال، اليوم (الاربعاء)، بينما أصيب 13 آخرون بإصابات متفرقة تنوعت بين كسور وجروح وكدمات وسحجات، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بـ"طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي" كانت تقلهم أثناء عودتهم من مصيف بمحافظة الإسماعلية إلى القاهرة، حيث تبين أن جميعهم من أسرة واحدة، تم نقل جثث الضحايا والمصابين إلى المستشفى.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، تلقت إخطارًا من شرطة النجدة بالحادث، وتم الدفع بـ 14 سيارة إسعاف إلى مكان الحادث، وتبين من التحريات الأمنية أن قائد السيارة كان يسير بطريقة مسرعة، واختلت عجلة القيادة من يده لتؤدي إلى انقلاب السيارة، وكشفت الأجهزة الطبية أن الإصابات تراوحت بين توقف في القلب والتنفس لطفل عمره 4 سنوات، بسبب إصابته بتوقف في عضلة القلب والتنفس، ونزيف داخلي في البطن والصدر لشخص آخر، وتم إيداعهما وحدة الرعاية المركزة، إضافة إلى كسور في العمود الفقري والضلوع، وكسور في القدمين والساقين، وجروح في مختلف أنحاء الجسم، لباقى المصابين

وأكدت مصادر طبية بمجمع الإسماعيلية الطبي، أن هناك عدة حالات خطرة بين المصابين بينهم أطفال، وأنه جار تقديم الدعم الطبي لهم، وتولت النيابة العامة التحقيق في الحادث.