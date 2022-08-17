لقي عروسان جزائريان مصرعهما بعد مرور يومين من زفافهما في ظروف غامضة، إذ لم يظهر أي أثر عليهما ولا رائحة للغاز، وكانا تحت المكيف وهو في وضع التشغيل. واستيقظ سكان حي ديار الزيتون في بلدية عزابة شرقي سكيكدة (شمال شرقي الجزائر) صباح يوم الأحد، على خبر العثور على عروسين متوفيين داخل المنزل الذي يقطنان به. وذكرت صحيفة (الخبر) الجزائرية أنهما توفيا بعد يومين من زفافهما، وذكرت الصحيفة أن عائلة العريس اتصلت به، إلا أنه لم يرد على الهاتف الأمر الذي دفع بها إلى الذهاب إلى منزل العروسين، إذ عثر عليهما جثتين هامدتين. وباشرت السلطات تحقيقاً لتحديد ملابسات الحادثة.