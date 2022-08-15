وسط حالة من الحزن، شيّع أهالي قرية «الحجر» التابعة لمركز إطسا بمحافظة الفيوم في مصر، جثامين 4 أشقاء لقوا مصرعهم صعقًا بالكهرباء أثناء ري أرض زراعية، حيث سقط عليهم كابل كهرباء ضغط عال ما أدى إلى وفاتهم جميعاً في الحال.

تعود التفاصيل الواقعة، عندما لقي 4 أشقاء مصرعهم صعقا بالكهرباء، إثر سقوط كابل كهرباء ضغط عال، أثناء ريهم أرضا زراعية تابعة لهم، وجرى نقلهم إلى مستشفى إطسا المركزي تحت تصرف الجهة المختصة بذلك، وتبين أن الأشقاء المتوفين من عائلة سيد محمد راغب 60 سنة، وأشقاؤه محمد «36 سنة» ورمضان «35 سنة» وجودة «33 سنة» وأمرت النيابة العامة بدفن جثث الضحايا لعدم وجود شبهة جنائية، كما أمرت الأجهزة الأمنية بمتابعة التحقيقات مع الجهات المسؤولة، حول كيفية سقوط «كابل الكهرباء»، ومعرفة هل كانت أسلاك الضغط العالي متهالكة أم لا، مع كتابة تقرير وافٍ عن الواقعة.