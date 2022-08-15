أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «فايزر» المنتجة للقاحات مضادة لفايروس كورونا، ألبرت بورلا، اليوم الإثنين، أن الفحوصات أثبتت إصابته بفايروس كورونا، مشيرا إلى أنه يعاني من أعراض خفيفة، حسب ما ذكره موقع روسيا اليوم.

وقال بورلا (60 عاما) في بيان: إنه بدأ دورة العلاج المضاد للفايروسات باستخدام عقار «باكسلوفيد»، مشيرا إلى أنه يخضع للحجر العام ويتبع جميع احتياطات الصحة العامة. وأعرب عن ثقته بأنه سيتعافى «بسرعة».

يذكر أن بورلا تلقى أربع جرعات من اللقاح المضاد لكوفيد-19 الذي طورته شركة «فايزر» الأمريكية وشريكتها الألمانية «بيوتيك».