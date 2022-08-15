قتلت امرأتان لبنانيتان في أستراليا، وهما لاميتا فضل الله، البالغة من العمر 48 عاما، وإيمي الحزوري البالغة من العمر 39 عاما، بعد أن تم إطلاق الرصاص على سيارتهما بالقرب من منزل في جنوب غرب سيدني بأستراليا حوالى الساعة 10 مساء يوم السبت الماضي، حسبما ذكره موقع سكاي نيوز عربية.

ووفق معلومات صحفية، فقد وصف مدير المباحث في الشرطة الأسترالية، داني دوهرتي، الهجوم بأنه «غير مسبوق ومروّع»، مؤكّدا أن «الجريمة منظمة ومنهجية» وتهدف إلى قتل لاميتا فضل الله.

وأضاف: «هذا الأمر غير مقبول بكل المعايير، ونحن مصممون على الحصول على إجابات للعائلة».