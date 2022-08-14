ينتظر عشاق شركة أبل الأمريكية بشدة الحدث المرتقب الذي يقدم فيه عملاق التكنولوجيا سلسلة هواتفه الرائدة القادمة «iPhone 14»، جنباً إلى جنب مع الجيل الجديد من الساعات الذكية Watch Series 8، بالإضافة إلى أحدث إصدارات أنظمة التشغيل الخاصة بالأجهزة المختلفة. ومع اقتراب إطلاق سلسلة هواتف آيفون الجديدة الشهر القادم، ركزت أشهر المواقع التقنية المتخصصة على النسخة الاحترافية القادمة من «أبل» وأبرز الاختلافات والترقيات التي ستحصل عليها مقارنة بالنسخة الحالية «iPhone 13 pro».وبحسب «إرم نيوز» فإن أبرز ترقية سيحصل عليها طراز «iPhone 14 Pro» القادم ستكون بلا شك شريحة «A16 Bionic» الجديدة من شركة أبل. وتعتمد هذه الشريحة على عملية تصنيع «TSMC» من معمار 4 نانومترات، وستكون تغييرًا كبيرًا عن شريحة «A15 Bionic» الحالية التي تعتمد على عملية 5 نانومترات. وذكرت التقارير المتخصصة أن الشرائح الجديدة المقرر طرحها لن تقدم أداءً أفضل فحسب، بل ستكون أكثر كفاءة في استخدام الطاقة. وبالاقتران مع 6 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) من نوع «LPDDR5» المزعومة، من المتوقع أن يكون هاتف «iPhone 14 Pro» الجديد أقوى من سابقه، والذي يتميز بذاكرة من نوع «LPDDR4X».