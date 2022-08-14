اللبنانيون والأتراك والأفغان الأكثر غضباً وحزناً في العالم

صنف استطلاع أجرته شركة غالوب الأمريكية العالمية للمشاعر لعامي 2021- 2022 في أكثر من 100 دولة، لبنان في المرتبة الأولى على قائمة الشعوب الأكثر غضباً في العالم، مقابل فنلندا التي احتلت المرتبة الأولى عالمياً ضمن أكثر شعوب العالم هدوءاً. وسألت «غالوب» خلال الاستطلاع، الذي شارك فيه آلاف الأشخاص تفوق أعمارهم الـ15 عاماً عبر الهاتف أو وجهاً لوجه، عن شعورهم في اليوم الذي سبق إجراء المسح، وعما إذا كانت لديهم تجارب سيئة. وبحسب نسب من شعروا بالغضب في اليوم السابق، احتل لبنان المرتبة الأولى بنسبة 49%، وجاءت تركيا في المرتبة الثانية بنسبة 48%، تلتهما أرمينيا والعراق بنسبة 46% وأفغانستان بنسبة 41%، وفق «يورونيوز». واحتلت أفغانستان المرتبة الأولى في قائمة أولئك الذين شعروا بالحزن فلبنان ثم تركيا، أما الدول الأقل حزناً في القائمة فهي كوسوفو وتايوان وسنغافورة.