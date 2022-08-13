فارقت الحياة الـ«يوتيوبر» اللبنانية لينا الهاني، التي تعيش في الكويت، بعد تعرضها لحادث سير أمس الأول (الخميس)، ولينا هي شقيقة الفنانة سارة الهاني.

ورحلت لينا الهاني عن عالمنا إثر تعرضها لحادث مروري مروع، حيث اصطدمت سيارتها بسيارة أخرى على أحد طرق الكويت السريعة، لتلفظ أنفاسها الأخيرة على الفور، لتكون محاولات إسعافها دون جدوى.

جدير بالذكر أن الراحلة لينا الهاني قبل وفاتها قامت بنشر صورتين لها على الصفحة الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «إنستقرام» عبر خاصية «ستوري» وظهرت من خلال الصورتين بصحة وحال جيدة وذات ملابس بيضاء كما كانت صورتها الثانية داخل سيارتها قبل الحادث بساعات.