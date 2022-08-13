توفيت الممثلة الأمريكية آن هيش في كاليفورنيا، وذلك بعد أسبوع على نقلها إلى المستشفى في حال خطرة بعد تعرضها لحادثة سير في لوس أنجليس.

وأوضحت المتحدثة باسمها هولي بيرد، إنّ الممثلة آن هيش، وبعدما تعطلت وظائفها الدماغية تماماً، «أُعلنت وفاتها رسمياً على ما ينص قانون ولاية كاليفورنيا»، مضيفة أنّ قلبها بقي يعمل بواسطة الأجهزة لتسهيل عملية التبرع بأعضائها حسب ما ذكرته وكالات أنباء.

من جانبها، قالت عائلة هيش في بيان مشترك «خسرنا اليوم ضوءاً مشعّاً وروحاً لطيفة وسعيدة وأمّاً مُحبّة وصديقةً مخلصة»، بحسب وكالات أنباء.

وقال نجلها هومر لافون في بيان منفصل «خسرنا أنا وأخي أتلاس والدتنا»، مضيفاً «آمل أن تكون تحررت من الألم الذي كانت تعانيه».

وكانت هيش، البالغة من العمر 53 عاماً، دخلت في غيبوبة نتيجة تعرّضها لإصابات بالغة في الدماغ جراء حادثة سير كبيرة تعرضت لها في الـ15 من أغسطس الجاري.

وشاركت آن هيش في عدد كبير من أفلام تسعينات القرن الماضي من أبرزها «6 دايز، 7 نايتس» و«دوني براسكو»، واشتهرت في دور أدّته في مسلسل «أناذر وورد» وحازت بفضله جائزة «داي تايم إيمي» سنة 1991.

ودخلت الممثلة في غيبوبة منذ تعرضها لحادثة السير عندما اصطدمت سيارتها بمنزل من طابقين في حي مار فيستا، ما تسبب في «أضرار جسيمة واندلاع حريق هائل» على ما أعلنت حينها أجهزة الإنقاذ في لوس أنجليس.

وأدخلت هيش مركز غروسمان للحروق في مستشفى ويست هيلز شمالي لوس أنجلوس.

وأعلنت شرطة لوس أنجليس في بيان الخميس أنّها ستجري فحوص دم لهيش، مشيرةً إلى انّ المحققين «يعتزمون رفع القضية إلى الجهات القضائية المختصة»، وفقاً لوكالات الأنباء.

وذكرت وسائل إعلام محلية أنّ نتائج التحاليل الأولية التي أجريت للممثلة أظهرت وجود مادة مخدرة، لكن ينبغي إجراء تحاليل أخرى للتأكّد من أن النتيجة الإيجابية غير مرتبطة بعلاج طبي.

وأشار موقع «تي إم زي» المتخصص في أخبار المشاهير نقلاً عن مصادر في الشرطة إلى أنّ تحاليل الدم التي أُجريت للممثلة بيّنت وجود مادتي الكوكايين والفنتانيل الذي يشكل مادة أفيونية صناعية تسبب الإدمان وتستخدم في بعض العلاجات.