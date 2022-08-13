كشف الجفاف الشديد الناجم عن ارتفاع درجات الحرارة القياسية في أوروبا عن قنبلة غير منفجرة تعود إلى حقبة الحرب العالمية الثانية تقع على ضفاف نهر بو الإيطالي.



واكتشف صيادون القنبلة الأمريكية الصنع بقرية بورجو فيرجيليو بشمال إيطاليا، بالقرب من مدينة مانتوا، كانت مغمورة منذ أكثر من 70 عامًا.



ووفقًا للخبراء العسكريين، كانت القنبلة تزن نحو 1000 رطل (450 كجم). بعد إجلاء حوالي 3000 مدني يعيشون في محيط القرية، حيث قطع خبراء عسكريون فتيل القنبلة ونقلوها إلى موقع يبعد 30 ميلاً (45 كم). هناك، وتم تدمير القنبلة بتفجير محكوم. ولم ترد انباء عن وقوع إصابات أو أضرار من الانفجار الذى تم التحكم فيه.