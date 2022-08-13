صادر عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي حزمة من الوثائق السرية أثناء تفتيش منزل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب في مار إيه لاغو بولاية فلوريدا الأمريكية.

وكشفت صحيفة وول ستريت جورنال أنه تم مصادرة 20 صندوقا تحوي على صور ووثائق وملاحظات من منزل ترمب. وتضمنت الوثائق التي تم العثور عليها قرارا بالعفو عن مستشار ترمب السابق روجر ستون، بالإضافة إلى معلومات عن «الرئيس الفرنسي».

وأضافت أن عدد الوثائق السرية التي تم مصادرتها 11، من بينها مواد مصنفة على أنها «سرية للغاية»، والتي وفقا للصحيفة، لا يمكن الاحتفاظ بها إلا في «مؤسسات الدولة الخاصة».