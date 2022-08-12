انتهت جنازة كان من المفترض أن تكون هادئة بحادث دهس لعدة أشخاص، وخسائر بحوالى عشرين ألف دولار، وغرق قسم من المقبرة بالماء.

ووقعت الحادثة في حديقة رولينج هيلز التذكارية في ريتشموند (الولايات المتحدة الأمريكية) بسبب نزاع عائلي حول الميراث خلال مراسم دفن سيدة عجوز.

وفيما لم يبدو واضحا سبب الخلاف وتطوره السريع إلا أن الشرطة قالت إن «الخلاف بين الأخ والأخت أدى إلى تبادل اللكمات، قبل أن يحاول الأخ دهس أخته بالسيارة».

وأضاف الرقيب آرون بوميروي من قسم شرطة ريتشموند «أن أحد أفراد الأسرة حاول بعدها دهس أخته بالسيارة». وأضاف أنه لم يتمكن من إصابة أخته لكنه أصاب قريبًا آخر، وكسر مصدرًا للمياه ما تسبب في إغراق المقبرة بالماء، لكن الشرطة تقول إن الحادثة خلفت وراءها حوالى 20 ألف دولار كخسائر.

وقال نقيب الشرطة إن الأخ «قاد سيارته فوق بعض شواهد القبور، وألحق أضرارًا ببعضها، وقطع أحد أنابيب المياه، وتسبب في فيضانات في المنطقة قبل أن يتمكنوا من قطع المياه أخيرا».

وأوضح الشرطي وفق ما نقلت قناة «إن بي سي» أنه لم يسبق له أن رأى شيئًا مثل ما حدث من قبل.

وقالت مديرة مقبرة رولينج هيلز، كاميلة طومسون، إنها كانت«حادثة غريبة» مؤكدة أن المقبرة «لا تزال مكانًا آمنًا للعائلات لتفكر فيه وتحزن عليه باحترام». وسيقرر المدعي العام للمقاطعة ما إذا كان الأخ المسؤول عن الأضرار سيواجه اتهامات جنائية.