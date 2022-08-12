اقترحت دراسة جديدة تناول حبة موز غير مكتملة النضج يومياً، أو أطعمة نباتية تحتوي على النشويات المقاومة كوسيلة حماية من خطر السرطان الوراثي الذي يصيب القولون والمستقيم.وأجرى الباحثون في جامعتي نيوكاسل وليدز، تجربة متعددة الجنسيات، تضمنت إعطاء 30 غراماً من مكمل مسحوق النشأ المقاوم لمدة سنتين لأشخاص مصابين بمتلازمة لينش.وأفادت الدراسة، بأن التأثير الوقائي للنشويات المقاومة استمر لـ10 سنوات على الأقل، وقلل خطر الإصابة في هذه المجموعة بنسبة 60%.ووفقاً لموقع «ساينس دايلي»، كان التأثير الوقائي أكثر وضوحاً في سرطانات الجهاز الهضمي العلوي، بما في ذلك سرطان المعدة والقناة الصفراوية والبنكرياس والاثني عشري.