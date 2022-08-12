حذرت خبيرة الألوان هانا كولي، من وجود ألوان مدهونة في غرفة النوم تجلب بعض الكأبة للنفس وتتحكم في تغيير مزاجية الفرد، مبينة أهمية اختيار الألوان المريحة للنفس، كونها تعد عاملاً مهما في تفاعل العقول مع البيئة.وموضحة أن الألوان والظلال والأشكال والشفافية المختلفة تؤثر على الحالة المزاجية. وقالت: «ربما تتساءل عن سبب مواجهتك لمشاكل النوم في الليل وقد تكون الإجابة في لون جدران غرفة نومك».