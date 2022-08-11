تصدّرت إحدى أغنيات ألبوم النجمة الأمريكية بيونسيه الجديد «رينيسانس» قائمة أفضل الأغنيات الأمريكية للمرة الأول منذ نحو 15 سنة.واحتلت أغنيتها «بريك ماي سول» المركز الأول في ترتيب «بيلبورد هوت 100» للأغاني الذي يصدر أسبوعياً عن مجلة «بيلبورد» في الولايات المتحدة. ويعود آخر إنجاز مماثل لبيونسيه إلى عام 2008 مع أغنيتها «سينغل ليديز».ويأتي نجاح ألبوم بيونسيه (41 سنة) بعد انتقادات تعرضت لها لاحتواء أغنية «هيتيد» عبارة «سباز» العامية التي رأى فيها أشخاص ذوو إعاقة إهانة لهم كون مصطلح «spaz» باللغة الإنجليزية يُستخدم أحياناً للسخرية من الأشخاص المصابين بشلل دماغي.