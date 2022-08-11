أنقذت العناية الإلهية مرضى«الرعاية المركزة» بمستشفى كفر الشيخ بمصر من الموت، إثر نشوب حريق التهم محتويات الرعاية، وأدي إلى وفاة مريض من بين 11 مريضا كانوا محجوزين بوحدة الرعاية.

وأصدرت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، بياناً أعلنت فيه وفاة مريض، متأثرًا بالحريق الذي نشب في العناية المركزة بالمستشفى، نتيجة ماس كهربائي نشب في التكييف الخاص بعناية الباطنة داخل الطابق الثاني بالمستشفى.

وتابع اللواء جمال نور الدين محافظ الإقليم، نقل جثمان المتوفى لمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، وإجراءات دفن الجثمان بعد العرض على النيابة العامة، مقدمًا التعازي لأهل المتوفى، داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته، ومتابعة الحالات التي كانت بعناية وحدة الرعاية المركزة وسرعة نقل المرضى لمستشفيات أخرى.

وكانت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة كفر الشيخ، تلقت إشارة بنشوب حريق داخل إحدى وحدة الرعاية المركزة، فانتقل على الفور المحافظ، وجميع القيادات الأمنية وقيادات الصحة، وسيارات الإسعاف ووحدات الإطفاء، للوقوف على آثار الحريق، والتعامل على الفور مع النيران وإخمادها، وبعد جهود مضنية تمكن من السيطرة على الحريق ومنع انتقاله إلى باقي وحدات وأقسام المستشفى الأخرى، وأمرت جهات التحقيق بحصر الخسائر النهائية الناتجة عن الحريق، وسماع أقوال العاملين وقت وقوع الحريق.