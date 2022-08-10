أصيب نحو 35 شخصا في الصين بفايروس «هينيبا» الجديد الذي ينتشر على ما يبدو من الحيوانات إلى البشر، ما أدى إلى إطلاق الإنذار في تايوان المجاورة بشأن أحد مسببات الأمراض المحتملة.

وقال نائب مدير مراكز السيطرة على الأمراض (CDC) في تايوان تشوانغ جين هسيانغ، للصحفيين يوم الأحد إن المعامل التايوانية ستحتاج إلى وضع إجراءات اختبار موحدة لتحديد فايروس لانيا هينيبا (LayV). وقال إنه من المتوقع أن يكتمل تسلسل الجينوم للفايروس في غضون أسبوع تقريبا.

وأدلى تشوانغ بتعليقاته بعد ثلاثة أيام من نشر مجلة نيو إنغلاند دراسة عن الفايروس المكتشف حديثا، والذي تم اكتشافه في مقاطعتي شاندونغ وهينن بالصين. وعانى جميع المرضى المصابين من ارتفاع في درجة الحرارة، بينما يعاني نصفهم على الأقل من التعب والسعال وفقدان الشهية وانخفاض خلايا الدم البيضاء. وأكثر من ثلث المرضى يعانون من فشل الكبد، و8٪ يعانون من الفشل الكلوي.

وقالت الدراسة إن LayV هو جزء من عائلة Paramyxoviridae من فيروسات RNA سلبية الشريطة، والتي يمكن أن تسبب «مرضا مميتا». ويأتي ظهوره في الوقت الذي لا يزال مسؤولو الصحة العامة في جميع أنحاء العالم يتعاملون مع جائحة «كوفيد-19»، التي أودت بحياة أكثر من 6.4 مليون شخص.

ووفقا للباحثين، لم يُعرف بعد ما إذا كان العامل الممرض يمكن أن ينتقل من إنسان لآخر. وأظهرت الاختبارات التي أجريت على الحيوانات في المناطق المصابة إصابة 5٪ من الكلاب و2٪ من الماعز. وقد تكون الذبابات الناقلات الرئيسية لـ LayV، حيث تم اختبار 27٪ إيجابية.

وقال تشوانغ إنه لم يكن هناك اتصال وثيق بين البشر المصابين البالغ عددهم 35 شخصا أو كان لديهم تاريخ تعرض مشترك. وأشار تتبع المخالطين إلى عدم إصابة أي من أفراد الأسرة أو الأفراد الآخرين المعرضين للمصابين بالفايروس.

وقال تشوانغ إن مركز السيطرة على الأمراض التايوانية سيعمل مع المنظمين الزراعيين لدراسة ما إذا كانت مسببات الأمراض المماثلة موجودة في الأنواع الأصلية في الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي. وأضاف أن تفشي المرض في الصين لم يتسبب في أي وفيات حتى الآن.

واكتشف باحثون صينيون فايروسا جديدا لـ«هينيبا»، يسمى Mojiang paramyxovirus (MojV)، في عام 2013. وتم العثور على الفئران التي تعيش في منجم مهجور للنحاس في مقاطعة يونان مصابة بالفايروس. وأصيب ثلاثة رجال كانوا يعملون في المنجم بالتهاب رئوي حاد. وماتوا قبل وقت طويل من وصول العلماء إلى مكان الحادث، لذلك لم يتم تأكيد أي صلة مباشرة بـ MojV.