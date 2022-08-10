كشفت نتائج دراسة جديدة أن معاشرة أطفال الأسر الفقيرة لأصدقاء من طبقات ثرية، تزيد من فرص حصولهم على مرتبات أعلى في المستقبل، ورغبة تطوير مستواهم المادي والعمل على ذلك.واستندت الدراسة؛ التي شارك فيها علماء من هارفرد وستانفورد وجامعة نيويورك، بحسب «روسيا اليوم»، إلى بيانات أكثر من 72 مليون أمريكي على فيسبوك.ووجد الباحثون أنه إذا كان طفلا من عائلة منخفضة الدخل، يعيش في منطقة 70٪ من أصدقائه فيها أثرياء، فإن دخل هذا الطفل سيزيد بمعدل 20٪ في المستقبل. ويعتقد البحث الجديد أن تكوين صداقات في المدرسة مع أطفال من عائلات مرتفعة الدخل، يمكن أن يساعد في توسيع طموحات الطفل وتطلعاته، أو توفير إمكانية الوصول إلى المعلومات وفرص عمل أفضل بمساعدة أصدقائهم.