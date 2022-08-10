تختبر منصة المراسلة «واتساب»، ميزة جديدة لتعزيز خصوصية مستخدميها. وتعمل على السماح للمستخدمين بـ«إخفاء أرقام هواتفهم من مجموعات دردشة فرعية معينة» داخل التطبيق.وكانت منصة «واتساب» -المملوكة لشركة «ميتا» الأمريكية- قد أتاحت في وقت سابق لمستخدميها القدرة على إخفاء حالتهم أثناء الاتصال بالإنترنت. ووفقاً لتقرير صادر عن موقع «WABetaInfo» التقني بحسب «إرم نيوز»، سيسمح تطبيق «واتساب» قريباً للأشخاص بإخفاء أرقام الهواتف من مجموعات دردشة يحددونها، حيث سيتم إلغاء تنشيط هذا الخيار افتراضياً.