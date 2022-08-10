ابتكر علماء في إسبانيا تطبيقاً جديداً يتم تنزيله على الهواتف الذكية، يقوم بمسح اللحوم المصنعة ‏للتأكد من خلوّها من أي مواد تسبب الإصابة بالسرطان.‏الطريقة، حسب ما أوضحها الباحثون، تتلخص في قيام المستهلك بوضع فيلم لاصق على اللحوم، وحين يصبح لونه أكثر قتامة يكون قد اكتشف مستويات عالية من «النتريت»، وهي مادة حافظة للحوم مثل السجق والسلامي، ومن الممكن أن تشكل مركّبات يحتمل أن تسبب الإصابة بالسرطان.