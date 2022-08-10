يحذر خبراء تطوير الذات من الإفراط في بعض السلوكيات التي تهزم شخصية الإنسان عند التواصل مع الآخرين في أي مجال من المجالات، وطالبوا باختيار الكلمات بعناية، للظهور بمظهر الواثق، وتجنب الكلمات والعبارات التي تظهرك ضعيفاً.ووفق ما أوردت صحيفة «تايمز أوف إنديا» وبحسب «au24»، فإن أهم العبارات التي تظهرك في موقف ضعيف أثناء التواصل مع الآخرين، هي الجمل التالية:• «ربما يجب أن نحاول».لا تعتبر كلمة «ربما» كلمة قوية، فهي تظهر بأن هناك احتمالاً للفشل، عوضاً عن هذه الكلمة يمكن استخدام عبارة «دعنا نحاول».• «لا أرغب بإزعاجك».في التواصل المنتظم، ليست هناك حاجة لهذه العبارة، إذا كنت تخشى مضايقة شخص ما، فلا تفعل ذلك في المقام الأول.• «آسف».لا بأس إذا كنت ترغب في الاعتذار عن خطئك، ولكن لا تفرط في استخدام كلمة «آسف» كثيراً.• «لا أريد أن أبدو انتهازياً».باستخدام هذه العبارة، فأنت تحاول أن تقول إنك انتهازي، لذا فأنت تحكم على نفسك حتى دون أن يحكم عليك أحد.• «فى رأيي».للتواصل بشكل أفضل، لا تحتاج إلى هذه العبارات الفارغة، يمكنك الدخول في الموضوع مباشرة.• «أعتقد أن هذا سينجح».بدلاً من استخدام «أعتقد»، حاول استخدام كلمة تدل على اليقين مثل أنا «متأكد» أن هذا سينجح، لتترك انطباعاً أفضل.