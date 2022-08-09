انتقلت إلى رحمة الله اليوم (الثلاثاء)، الفنانة المصرية رجاء حسين عن عمر ناهز 84 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

أحبت الفنانة المصرية الفن منذ صغرها، ففي الـ19 من عمرها (في العام 1958) قررت أن تلتحق بفرقة نجيب الريحاني، حيث صقلت موهبتها وأعطتها خبرة كبيرة في عالم الفن.

وكانت بداية الفنانة الراحلة رجاء حسين عندما اختارها المخرج المصري يوسف شاهين عام 1976، للمشاركة في فيلمه «عودة الابن الضال»، حيث كانت نقطة تحول كبير في مشوارها الفني، ونالت شهرة واسعة من خلاله.

ورغم نجاحها في الأدوار التي قدمتها مع المخرج يوسف شاهين، حيث قدمت معه 5 أفلام، إلا إنها رفضت تقديم الأدوار السينمائية معه مجدداً، واصفة يوسف شاهين، بأنه شخص «أناني، ويريد الممثل أن يكون له فقط، لأنه كان يريد التمثيل، ولكن عقدة «التأتأة» منعته من ذلك».

كما تألقت رجاء حسين في السينما والتلفزيون، وكان من أبرز أفلامها «أفواه وأرانب» و«حدوتة مصرية» و«المتوحشة» و«أبناء وقتلة»، وفي التلفزيون شاركت بمسلسلات «الشهد والدموع» و«رحلة السيد أبو العلا البشري» و«المال والبنون» و«زيزينيا»، كما شاركت في العديد من المسلسلات الإذاعية.

تزوجت رجاء حسين من الفنان سيف عبدالرحمن بعد قصة حب جمعت بينهما على خشبة المسرح، وأنجبت (كريم وأمل) وتوفي ابنها كريم سيف عام 2014. انفصلت عن سيف بعد زواج دام 51 عاما، وأوضحت أن قرار انفصالها جعلها تشعر بالحرية

وعانت الفنانة رجاء حسين، من أمراض كثيرة، وقد خضعت قبل أسابيع لعملية جراحية في المعدة، كما كانت تعاني من مشكلات في الكبد، أدت إلى وفاتها.