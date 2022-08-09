أضاف تطبيق التواصل «واتساب» مزايا جديدة في إطار محاولاته المستمرة لجعل تجربة استخدام التطبيق أكثر سهولة،

حيث قرر زيادة عدد المستخدمين القادرين على الانضمام إلى مجموعات «واتساب» من 100 إلى 512، ويجري حاليا اختبار هذه الميزة في الإصدار التجريبي الخاص بتطبيق التواصل الفوري.

وسيكون بوسع المشرفين على المجموعات وأعضائها معرفة الأشخاص الذين يغادرون المجموعات أو يطردون منها في مدة تصل إلى 60 يوما من تاريخ الخروج.

وسيظهر للمستخدمين في خانة «معلومات المجموعة» خيار «شاهد الأعضاء السابقين في المجموعة»، وتسهيلا للأمر سيكون هناك مربع منفصل للبحث في الأعضاء المحظورين في المجموعة، وهذا مفيد في المجموعات الكبيرة الخاصة بالأعمال التي تستعمل «واتساب» للتواصل مع الزبائن.

وسيقوم «واتساب» حاليا باختبار خدمة خاصة بالهواتف التي تستخدم نظام «أندرويد»، تمكن مشرفي المجموعات من فلترة المحتوى عبر حذف الرسائل.