رغم مرور شهرين على رحيلها، ما زالت قضية الفتاة المذبوحة نيرة أشرف حديث الشارع المصري، إذ أمرت نيابة أول المنصورة في محافظة الدقهلية حبس 3 من طاقم التمريض بمستشفى المنصورة التخصصي 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة تصوير جثمان نيرة أشرف وتسريب الفيديو، وألقت القبض على 3 متهمات من طاقم التمريض. وتلقى مدير أمن الدقهلية إخطاراً من مدير المباحث يفيد بورود بلاغ بتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو قصيراً مسرباً من داخل المشرحة للطالبة نيرة أشرف، فتاة جامعة المنصورة، المقتولة على يد زميلها الطالب محمد عادل، أمام بوابة توشكى الخاصة بالجامعة، أثناء توجهها لأداء امتحانات آخر العام. وبتقنين الإجراءات وبعد التحقيق مع كل من كانوا يعملون بالطوارئ بالمستشفى العام في يوم (الإثنين) 20 يونيو، تبيّن أن «منى. ال» ممرضة بالمستشفى ذاته ومقيمة بالسنبلاوين هي من قامت بالتقاط الفيديو، وجار التحقيق معها وأخذ أقوالها.