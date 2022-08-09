في واقعة مأسوية شهدتها إحدى قرى محافظة دمياط، لقي قهوجي في العقد الثاني من عمره مصرعه بطعنة قاتلة في القلب، أثناء قيامه بـ "رش المياه" أمام المقهى الذي يعمل به، للتخفيف من حرارة الجو، وتطايرت بعض قطرات المياه تجاه أحد الأشخاص أثناء جلوسه بالمقهى، ووجه سباباً له ليستشيط غضب الشاب الذي أقدم على طرده من المقهى.

وبعدها قرر المتهم الانتقام من عامل القهوة، حيث انتظره صباح اليوم الثاني وقام بطعنه بمطواة قرن غزال في القلب، ليخر الشاب واقعاً على الأرض وسط ذهول من المارة، ليتم نقله إلى المستشفى بينما لفظ أنفاسه أثناء العلاج.

على الفور انتقلت القوات الأمنية إلى المستشفى، وتبين أن الشاب يدعى محمد.أ ويعمل بالقهوة لكونه العائل الوحيد لوالدته وأشقائه الثلاثة بعد وفاة والده، ويقوم بالإنفاق على شقيقه الأكبر طالب بكلية الحقوق، وتبين من التحريات أن المتهم علي. س 30 عاماً «عاطل» وأحد المترددين بصفة يومية على المقهى، ودار خلاف بين المتهم والمجني عليه نتيجة «تطاير المياه» ووصف الأول للثاني بـ«الجاموسة» وطلب منه الخروج من القهوة ليكتم المتهم غيظه بالانتقام منه.

وبضبط المتهم اعترف بالواقعة، وتم التحفظ على الآلة الحادة التى كانت بحوزته وأمرت النيابة العامة بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات، على أن يراعى له التجديد فى الوقت المحدد.