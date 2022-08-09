أكد المحامي المصري فريد الديب، عدم صحة ما تردد من أنباء عن انسحابه من الدفاع عن محمد عادل قاتل نيرة أشرف المعروفة إعلاميًا بـ «طالبة المنصورة» مؤكدًا: «لا أساس لها من الصحة، وأنَّها مجرد شائعات من شأنها تعطيل سير الإجراءات القانونية للطعن على الحكم».

وأكد الديب خلال بيان أصدره (الإثنين) استمراره في الدفاع عن المتهم محمد عادل، قاتل زميلته أمام بوابة جامعة المنصورة، قبل أن تقضي محكمة جنايات المنصورة أخيراً بإعدامه شنقًا بعد إحالة أوراقه لمفتي الجمهورية الذي كان رأيه موجبًا للقصاص شرعًا، مضيفًا أنَّه من المقرر إيداع أسباب الطعن خلال هذا الأسبوع.

ويأتي بيان«الديب» عقب 33 يومًا من صدور الحكم بإعدام المتهم محمد عادل، قاتل نيرة أشرف، في انتظار تقديم محامي الدفاع طعنا على الحكم في الآونة الأخيرة لتبحث محكمة النقض إمكانية إعادة النظر في الحكم من عدمها.